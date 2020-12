Barbara Balldini: „g'hörig DURCHGEKNALLT“ kommt im Oktober

Ist die Liebe noch zu retten? Noch nie zuvor war die schönste Sache der Welt zugleich so zugänglich, aber auch so verwirrend, ja so DURCHGEKNALLT wie heutzutage.Im Dschungel der Möglichkeiten zwischen Online-Dating, Internetpornografie und medialer Reizüberflutung verlieren Mann und Frau leicht die Orientierung.Barbara Balldini, Österreichs lustigste Sexualpädagogin, durchleuchtet in ihrem neuen Kabarett das Paarungsverhalten im 21. Jahrhundert und liefert mit viel Humor jede Menge Selbsterkenntnis, Orientierung und Gelassenheit für ein erfülltes Liebesleben. Im Oktober 2021 wird sie mit diesem neuen Programm durch ganz Südtirol touren, und hält in Brixen, Algund, Bozen, Schlanders, Bruneck und Sterzing.Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit und müssen nicht umgetauscht werden.11.10.2021 Forum Brixen12.10.2021 Thalguterhaus Algund13.10.2021 Waltherhaus Bozen14.10.2021 Kulturhaus Schlanders15.10.2021 Haus Michael Pacher Bruneck16.10.2021 Stadttheater SterzingBeginn: 20.30 UhrKartenvorverkauf:In allen Athesia BuchhandlungenOnline-Ticket: www.ticketone.it

