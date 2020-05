Bregenzer Festspiele abgesagt

Damit werden die Bregenzer Festspiele heuer zum 1. Mal seit ihrer Gründung im Jahr 1946 nicht stattfinden.Der von Metzler angesprochenen Verlautbarung zufolge sind bei Vorstellungen ab 1. August nicht mehr als 1000 Zuschauer erlaubt - die Bregenzer Seebühne fasst knapp 7000 Gäste. Der kaufmännische Direktor Michael Diem erklärte, dass die Bregenzer Festspiele mit 1000 Gästen auf der Seebühne „wirtschaftlich nicht machbar sind“.Die Festspiele in kleinerem Rahmen durchzuführen - wie es Salzburg macht - sei in Bregenz nicht zur Diskussion gestanden, sagte Intendantin Elisabeth Sobotka. „Für uns ist die Seebühne das Herz und der Motor der Festspiele“, betonte sie. Inhaltlich, atmosphärisch und finanziell ermögliche die Seebühne alles andere, man hätte den kleineren Produktionen nichts Gutes getan, sie ohne Seebühne aufzuführen, so Sobotka: „Wir wollen Festspiele machen, wie sie für uns die einzig mögliche Vorstellung sind.“ Man werde 2021 wie für heuer geplant sowohl „Rigoletto“ auf dem See als auch „Nero“ im Festspielhaus zur Aufführung bringen. Überhaupt wolle man alle für dieses Jahr geplanten Projekte in den nächsten beiden Jahren verwirklichen. „Wir haben auch von fast allen Künstlern die Zusage, dass sie mitgehen können“, sagte die Intendantin. Um ein Jahr auf 2022 verschoben wird „Madame Butterfly“ als Spiel auf dem See.Diem zufolge war der Vorverkauf für den Sommer 2020 der erfolgreichste aller Zeiten, selbst am Freitagvormittag habe man noch 30 Karten verkauft. Besucher, die bereits Tickets haben, haben 4 Optionen: Die Lieblingsvariante der Festspiele ist ein Ticketumtausch auf 2021, weitere Möglichkeiten sind ein Gutschein, der mehrere Jahre Gültigkeit hat, eine Rückerstattung oder das Spenden des Ticketbetrags an das Festival. Start der Abwicklung per Festspiele-Internetseite ist am Montag, 18. Mai. Für „Rigoletto“ 2021 sind vorerst 26 Vorstellungen mit der Option auf 2 weitere vorgesehen, 190.000 Tickets sind aufgelegt. Premiere ist am 22. Juli 2021, einen Tag nach der Hausoper „Nero“.

apa