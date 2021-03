Corona-Infektionsherd an der Scala: 35 Tänzer positiv getestet

Die Aktivitäten des Balletts waren bereits am 26. Februar ausgesetzt worden, nachdem ein positiver Fall unter den Tänzern gemeldet wurde.Tests, die unter den Orchester- und Chromitgliedern durchgeführt wurden, ergaben negative Resultate. So wurde das am Freitagabend geplante symphonische Konzert unter dem Dirigat von Myung-Whung Chung bestätigt, das von Rai Cultura gestreamt werden soll.Aus Angst vor einer Ausbreitung hochansteckender Varianten des Coronavirus hat die norditalienische Region Lombardei am Donnerstag eine Verschärfung der Anti-Covid-Maßnahmen bis zum 14. März beschlossen. Diese treten am Freitag in Kraft, wie die Regionalbehörden mitteilten. Das öffentliche Leben wird damit sehr stark eingeschränkt.

apa