Die Freilichtspiele Lana gehören seit vielen Jahren zu den festen Größen der Südtiroler Theaterszene. Mit ihren professionellen Freilichtinszenierungen begeistern sie alljährlich ein breites Publikum. Im Sommer 2026 steht mit „Die Wanderhure“ ein historisches Schauspiel auf dem Programm, das Spannung, Dramatik und starke Charaktere miteinander verbindet.<BR \/><BR \/><h3>\r\n<b>Historisches Freilichttheater mit eindrucksvoller Atmosphäre<BR \/><\/b><\/h3>Die Inszenierung basiert auf dem gleichnamigen Erfolgsroman von Iny Lorentz und führt das Publikum in das frühe 15. Jahrhundert. Im Mittelpunkt steht die junge Marie, deren Leben durch eine Intrige völlig aus den Fugen gerät. Ihr Weg ist geprägt von Ungerechtigkeit, Mut und dem unerschütterlichen Willen, ihre Würde zurückzugewinnen. Regie führt Thomas Hochkofler, der die Geschichte mit viel Gespür für Atmosphäre und Emotion auf die Bühne bringt.<BR \/><BR \/>Der Kapuzinergarten in Lana bietet dafür die ideale Kulisse. Unter freiem Himmel entsteht ein besonderes Theatererlebnis, das historische Handlung und stimmungsvolles Ambiente eindrucksvoll miteinander verbindet.<BR \/><BR \/>Die <b>Freilichtspiele Lana – „Die Wanderhure“<\/b> finden vom <b>3. bis 28. Juli 2026<\/b> an mehreren Spielterminen statt. <b>Beginn der Vorstellungen ist jeweils um 21:00 Uhr<\/b> im Kapuzinergarten in Lana. Der <b>Eintrittspreis beträgt 25 Euro<\/b> pro Person. Der Kartenvorverkauf startet am <b>15. Juni 2026<\/b> online sowie telefonisch.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/kultur.bz.it\/de\/veranstaltung\/freilichtspiele-lana-die-wanderhure-e308010" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Alle Infos gibt es hier<\/a>.<BR \/><BR \/><h3>\r\nEinkaufen in Lana – Qualität, Tradition und kompetente Beratung<\/h3>Ein Theaterabend lässt sich hervorragend mit einem Einkaufsbummel durch Lana verbinden. Zahlreiche Fachgeschäfte bieten persönliche Beratung und ein vielfältiges Sortiment.<BR \/><BR \/>Wer erholsamen Schlaf und gesundes Wohnen schätzt, findet bei <b>Schlaf G'sund<\/b> eine kompetente Anlaufstelle. Das Fachgeschäft bietet hochwertige Schlafsysteme sowie individuelle Beratung rund um gesunden Schlaf.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/shopping.st\/de\/geschaeft\/schlaf-g-sund-lana-p8593" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Weitere Informationen<\/a>.<BR \/><BR \/>Mit <b>Gruber Landmaschinen<\/b> verfügt Lana über einen erfahrenen Fachbetrieb für Land- und Gartentechnik. Das Unternehmen steht für fachkundige Beratung, zuverlässigen Service und hochwertige Maschinen.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/shopping.st\/de\/geschaeft\/gruber-landmaschinen-lana-p8595" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Weitere Informationen<\/a>.<BR \/><BR \/>Modebewusste Kunden finden bei <b>Hemdenmax<\/b> eine große Auswahl an Hemden, Businessmode und stilvollen Accessoires. Persönliche Beratung und Qualität stehen dabei im Mittelpunkt.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/shopping.st\/de\/geschaeft\/hemdenmax-lana-p14593" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Weitere Informationen<\/a>.<BR \/><BR \/><h3>\r\nKulinarische Empfehlungen rund um den Theaterbesuch<\/h3>Vor Beginn der Vorstellung oder nach einem gelungenen Theaterabend laden verschiedene Gastronomiebetriebe in Lana zum Genießen ein.<BR \/><BR \/>Der <b>Hofschank Bauer am Stein<\/b> verwöhnt seine Gäste mit regionalen Spezialitäten und traditioneller Südtiroler Gastfreundschaft. Das gemütliche Ambiente macht den Betrieb zu einem beliebten Ziel für Genießer.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/restaurants.st\/de\/gastronomie\/hofschank-bauer-am-stein-lana-p11039" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Weitere Informationen<\/a>.<BR \/><BR \/>Das <b>Café Plankensteiner<\/b> eignet sich hervorragend für eine entspannte Kaffeepause oder ein erfrischendes Getränk vor dem Theaterbesuch. Die angenehme Atmosphäre lädt zum Verweilen ein.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/restaurants.st\/de\/gastronomie\/cafe-plankensteiner-lana-p11334" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Weitere Informationen<\/a>.<BR \/><BR \/>Im <b>Restaurant Gutshof<\/b> erwarten Gäste eine abwechslungsreiche Küche sowie ein stilvolles Ambiente. Ob regional oder mediterran – hier lässt sich der Abend genussvoll abrunden.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/restaurants.st\/de\/gastronomie\/restaurant-gutshof-lana-p20798" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Weitere Informationen<\/a>.<BR \/><BR \/><h3>\r\nEin Sommerabend voller Kultur und Genuss<\/h3>Mit „Die Wanderhure“ setzen die Freilichtspiele Lana ihre erfolgreiche Tradition hochwertiger Open-Air-Produktionen fort. Die Kombination aus historischer Erzählung, professioneller Inszenierung und der besonderen Atmosphäre des Kapuzinergartens verspricht einen unvergesslichen Theaterabend.<BR \/><BR \/>Wer den Kulturgenuss mit einem Einkaufsbummel oder einer Einkehr in einem der Lananer Gastronomiebetriebe verbindet, erlebt die Marktgemeinde von ihrer vielseitigen Seite. So entsteht ein stimmiges Gesamterlebnis aus Theater, Genuss und Südtiroler Gastlichkeit.