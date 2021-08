Freilichtspiele Südtiroler Unterland präsentieren „Die Lüge“

Die FSU halten mit „Die Lüge“ 2 anscheinend perfekten Ehen den Spiegel vor.Roland SelvaNora VeneriAlfredo PirasMagdalena Schwellensattl (Alice), Valentina Emeri (Laurence), Nik Neureiter (Paul) und Horst Herrmann (Michel)Florian ZellerAlice und Paul, Laurence und Michel: 2 Ehepaare, ein Abendessen. Seit 20 Jahren sind sie verheiratet und kennen sich in- und auswendig. Einem gemütlichen Doppeldate sollte also nichts im Wege stehen, oder doch? Im letzten Moment will Alice das Treffen absagen, denn am Nachmittag hat sie Michel gesehen, wie er beim Verlassen eines Geschäfts eine andere Frau geküsst hat. Gerade will sie Paul ihre Bedenken offenlegen, als es unverhofft an der Tür klingelt. Was tun? Alles beichten oder den Schein wahren? Der Abend entwickelt sich zu einem verstrickten Spießrutenlauf zwischen raffinierten Alibis, zartbitteren Bonmots und kunstvollen Halbwahrheiten, in denen das gesamte Spektrum der französischen Ironie zum Tragen kommt.Der Autor Florian Zeller wurde vom Wochenmagazin „L’Express“ zum aktuell „besten französischen Dramatiker“ erkoren. Sein Theaterstück „Der Vater“ wurde vor kurzem mit Anthony Hopkins verfilmt und erhielt 2021 den Oscar für das beste Drehbuch.Alle Aufführungen beginnen um 21 Uhr auf dem Hof der Grundschule Neumarkt. Bei schlechter Witterung wird das Stück unterbrochen oder abgesagt.-Mittwoch, 4. August-Donnerstag, 5. August-Freitag, 6. August-Montag, 9. August-Dienstag, 10. August-Donnerstag,12. August-Freitag,13. August-Montag, 16. August-Dienstag, 17. August-Mittwoch, 18. August-Donnerstag, 19. August-Freitag, 20. August

