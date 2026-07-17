Mit dem Gaudi Fest erwartet Besucherinnen und Besucher eine Veranstaltung, die Geselligkeit und Unterhaltung in den Mittelpunkt stellt. Live-Musik, regionale Spezialitäten und ein stimmungsvolles Ambiente sorgen für einen abwechslungsreichen Festtag in der historischen Künstlerstadt Klausen. Ob mit Familie, Freunden oder als Ausflugsziel – das Fest bietet beste Voraussetzungen für unbeschwerte Stunden.<BR \/><BR \/><h3>\r\nEin Fest voller Musik, Genuss und guter Laune<\/h3>Das Gaudi Fest begeistert mit einem vielfältigen Unterhaltungsprogramm für Jung und Alt. Musikalische Darbietungen, gemütliche Festatmosphäre und kulinarische Köstlichkeiten aus der Region laden zum Verweilen ein. Die historische Altstadt von Klausen bildet dabei die passende Kulisse für einen gelungenen Sommertag.<BR \/><BR \/>Das <b>Gaudi Fest<\/b> findet <b>am Sonntag, 26. Juli 2026<\/b>, in <b>Klausen<\/b> statt. <b>Beginn der Veranstaltung ist um 10:00 Uhr<\/b>. Die Feierlichkeiten dauern bis in den Nachmittag beziehungsweise Abend. <b>Der Eintritt ist kostenlos.<\/b><BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/kultur.bz.it\/de\/veranstaltung\/gaudi-fest-e89562" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Alle Infos hier<\/a>.<BR \/><BR \/><h3>\r\nEinkaufen in Klausen – Stil, Qualität und Vielfalt entdecken<\/h3>Ein Besuch des Gaudi Fests lässt sich ideal mit einem Einkaufsbummel durch die historische Altstadt verbinden. Die zahlreichen Fachgeschäfte laden dazu ein, hochwertige Produkte und persönliche Beratung zu entdecken.<BR \/><BR \/><b>Juwelier Mair<\/b> in Klausen steht für edlen Schmuck, hochwertige Uhren und fachkundige Beratung. Das traditionsreiche Fachgeschäft bietet eine große Auswahl an exklusiven Schmuckstücken und besonderen Geschenkideen.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/shopping.st\/de\/geschaeft\/juwelier-mair-klausen-p24197" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Weitere Informationen<\/a>.<BR \/><BR \/>Die <b>Boutique Kar Tina<\/b> präsentiert modische Damenbekleidung, stilvolle Accessoires und aktuelle Trends. Individuelle Beratung und sorgfältig ausgewählte Kollektionen machen den Einkauf zu einem besonderen Erlebnis.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/shopping.st\/de\/geschaeft\/boutique-kar-tina-klausen-p24125" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Weitere Informationen<\/a>.<BR \/><BR \/><b>BikePlus Klausen<\/b> ist die ideale Adresse für Radbegeisterte. Das Fachgeschäft bietet Fahrräder, E-Bikes, Zubehör sowie kompetente Beratung und Service für alle, die die Region auf zwei Rädern erkunden möchten.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/shopping.st\/de\/geschaeft\/bikeplus-klausen-p8272" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Weitere Informationen<\/a>.<BR \/><BR \/><h3>\r\nKulinarische Empfehlungen rund um das Gaudi Fest<\/h3>Vor oder nach dem Fest laden verschiedene Gastronomiebetriebe in Klausen dazu ein, regionale Spezialitäten und mediterrane Gerichte in angenehmer Atmosphäre zu genießen.<BR \/><BR \/>Das <b>Restaurant Turmwirt<\/b> verwöhnt seine Gäste mit einer abwechslungsreichen Küche, saisonalen Spezialitäten und herzlicher Gastfreundschaft. Das traditionsreiche Haus zählt zu den beliebten Einkehrmöglichkeiten im Herzen von Klausen.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/restaurants.st\/de\/gastronomie\/restaurant-turmwirt-klausen-p7955" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Weitere Informationen<\/a>.<BR \/><BR \/>Der <b>Sylvanerhof<\/b> verbindet gepflegte Südtiroler Küche mit einem gemütlichen Ambiente. Frische Zutaten und regionale Spezialitäten sorgen für genussvolle Momente – ideal für eine entspannte Pause während des Ausflugs.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/restaurants.st\/de\/gastronomie\/hotel-sylvanerhof-klausen-p11187" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Weitere Informationen<\/a>.<BR \/><BR \/>Die <b>Pizzeria Monika<\/b> bietet knusprige Pizzen, italienische Klassiker und beliebte Gerichte für die ganze Familie. Die angenehme Atmosphäre macht das Restaurant zu einem idealen Treffpunkt für einen gelungenen Abschluss des Festtages.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/restaurants.st\/de\/gastronomie\/pizzeria-monika-klausen-p11188" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Weitere Informationen<\/a>.<BR \/><BR \/><h3>\r\nGesellige Stunden in der Künstlerstadt Klausen<\/h3>Das Gaudi Fest verbindet Musik, Kulinarik und geselliges Beisammensein zu einem stimmungsvollen Sommererlebnis. Die historische Altstadt, das abwechslungsreiche Programm und die herzliche Atmosphäre machen die Veranstaltung zu einem beliebten Treffpunkt für Besucherinnen und Besucher aus nah und fern.<BR \/><BR \/>Wer den Festbesuch mit einem Einkaufsbummel durch die Klausner Fachgeschäfte oder einer Einkehr in einem der empfohlenen Gastronomiebetriebe kombiniert, erlebt einen abwechslungsreichen Tag voller Genuss, Unterhaltung und Südtiroler Lebensfreude.<BR \/><BR \/><b>Hinweis:<\/b> Die Veranstaltung und die genannten Betriebe stehen nicht zwingend in Verbindung.