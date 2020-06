Im Stadttheater und Konzerthaus Bozen sind 50 Prozent der Plätze belegbar

Im Großen Saal des Stadttheaters in Bozen stehen somit 400 Plätze, im Studiotheater hundert Plätze zur Verfügung. Im Konzerthaus in der Dante-Straße haben im Konzertsaal 300 Personen und in der eleganten Bonbonniere etwa 50 Personen Platz.