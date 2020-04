„Impro ON AIR“

Quasi über Nacht wurden wir alle in unsere vier Wände verbannt – das hatten wir nicht erwartet. Eine typische Impro-Situation also! Dachten sich die 8 Schauspielerinnen und Schauspieler sowie ihr Musiker vom Improtheater Carambolage. Und wollten sich nicht damit abfinden, nicht mehr auf der Bühne für ihr Publikum spielen zu dürfen. Fieberhaft (aber zum Glück fieberfrei) haben sie in den letzten Wochen an einem brandneuen Live-Show-Format gearbeitet.Über das Internet verbinden sichvon ihren Bildschirmen zu Hause aus miteinander, um Geschichten für den Augenblick zu entwerfen. Sehr zugute kommt ihnen dabei die langjährige Fernseherfahrung von Schauspieler und Cutter Stefan Ghedina. Zahllose Fernsehsendungen von RAI Südtirol hat er bereits geschnitten und die Bildregie bei Live-Events und großen Sportveranstaltungen geführt. Nun wird sein Homestudio in Bruneck zum Monitor-Cockpit auf einem Flug ins Ungewisse.Unter dem Titel „Impro ON AIR“ wird die allererste Live-Show des Improvisationstheater-Teams vom Kleinkunsttheater Carambolage am„über die Bühne“ gehen. Oder besser gesagt: ins Netz. Alles live und ohne Drehbuch. Denn die Spielvorschläge für ihre Szenen und Geschichte holen sich die kreativen DarstellerInnen wie immer vom Publikum. Über einen Echtzeit-Chat, in dem nach Herzenslust kommentiert und kommuniziert werden kann.Tickets müssen keine gekauft werden, ein freiwilliger Obulus kann von den Online-Zusehern aber via PayPal unkompliziert entrichtet werden. Die Show wird über Facebook-Livegestreamt und ist über die Facebook-Seite des Improtheaters Carambolage für alle frei zugänglich.Impro ON AIR Live-Stream-ImproshowDienstag, 14. April um 20.30 Uhr

eva