Improtheater Carambolage: Live ON AIR 2

Dieses Mal geht es mit neuen Formaten auf eine virtuelle Urlaubsreise imStaunen, heulen, lachen gibt es als „All inclusive Paket“! Die SpielerInnen von Improtheater Carambolage werden gemeinsam mit ihrem Haus-und-Hof-Musikervon zuhause aus eine Improshow in Ihren Computer spielen. Dort kann ohne Maske gelacht werden bis den Aerosolen schwindlig wird.wird von seinem Studio in Bruneck aus auch dieses Mal wieder die Live-Bildregie übernehmen. Das Publikum darf live kommentieren und Inputs für den Story-Flow geben, denn bei Impro schreibt das Publikum gemeinsam mit den SpielerInnen Geschichte.Impro Live ON AIR 25. Juni, 20.30 Uhrwww.facebook.com/impro.carambolageDer Eintritt ist auch diesmal wieder weltweit frei.

