Luis aus Südtirol: Nachholtermine der Frühjahrstournee

Auch Luis aus Südtirol war von der Corona-Pandemie nicht verschont geblieben: Die Vorstellungen von Luis aus Südtirol, die ursprünglich für März 2020 geplant und dann auf Mai/Juni verschoben wurden, werden nun an folgenden Terminen nachgeholt:Die für den 18. März im Thalguterhaus Algund geplante Vorstellung wird am 1. Dezember 2020 im Kursaal Meran nachgeholt. Anstatt des vorgesehenen Programms „Best Of(f)“ wird das Programm „Speck mit Schmorrn - ServusTV Special“ gespielt. Ein Kamerateam von ServusTV wird den Abend aufzeichnen.Die für den 19. März im Forum Brixen geplante Vorstellung wird am 4. Februar 2021 im Forum Brixen nachgeholt. Einzelne Restkarten sind noch erhältlich, bereits gekaufte Tickets mit dem Datum 19. März behalten ihre Gültigkeit für den 4. Februar.Die für den 20. März im Waltherhaus Bozen geplante Vorstellung wird am 5. Febuar 2021 im Waltherhaus Bozen nachgeholt. Einzelne Restkarten sind noch erhältlich, bereits gekaufte Tickets mit dem Datum 20. März behalten ihre Gültigkeit für den 5. Februar.Auf Grund der großen Nachfrage wurde ein zusätzlicher Termin in Bruneck am 3. Februar im Haus Michael Pacher hinzugefügt. Der Kartenvorverkauf für diese Vorstellung beginnt in wenigen Tagen.

