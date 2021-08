Luis aus Südtirol: Termin in Bruneck auf 5. Oktober verschoben

Der Termin von Luis aus Südtirol in Bruneck muss erneut verschoben werden, da das Michael Pacher Haus am 7. September als Veranstaltungsort nicht zur Verfügung steht. Das dort angesiedelte Impfzentrum wird am betreffenden Datum noch in Betrieb sein. Die Vorstellung findet deshalb am 5. Oktober statt. Die Termine in Brixen (2. September) und Bozen (3. September) werden hingegen wie geplant stattfinden.