Luis aus Südtirol: Termine leider wieder verschoben

Die für Februar und März vorgesehenen Vorstellungen in Bruneck, Brixen, Bozen und Meran wurden nun auf Juni bzw. September verschoben. Dabei handelt es sich um zwei verschiedene Programme, die zur Aufführung kommen.Am 9. Juni wird das Programm Speck mit Schmorrn gespielt und von einem Kamerateam von ServusTV aufgezeichnet.Im September bringt Luis aus Südtirol das Programm Best Of(f) mit den besten, beliebtesten und lustigsten Nummern aus den bisherigen Programmen. Und Luis wäre nicht Luis, wenn er sich nicht auch zu aktuellen Themen äußern würde.Alle bereits gekauften Tickets für die (mehrfach) verschobenen Veranstaltungen behalten ihre Gültigkeit und müssen nicht umgetauscht werden.Speck mit Schmorrn (mit Kamerateam von ServusTV)09.06.21 Kursaal MeranBest Of(f)02.09.21 Forum Brixen03.09.21 Waltherhaus Bozen07.09.21 Haus Michael Pacher BruneckBeginn: 20.00 UhrKartenvorverkauf ist in allen Athesia Buchhandlungen und online unter www.ticketone.it. Infos gibt es unter der Nummer 0473/270256 oder unter [email protected] Um die Zeit des Wartens etwas zu verkürzen, hier eine Kostprobe des beliebten Komikers.

