Mailänder Scala reagiert auf Lockdown: Galaabend mit 24 Starsängern

Der von Rai 1 und im Streaming gesendete Galaabend ersetzt die traditionsreiche Eröffnungspremiere am 7. Dezember, bei der Gaetano Donizettis Oper „Lucia di Lammermoor“ unter dem Dirigat von Musikdirektor Riccardo Chailly geplant war. Die Scala ist wegen der Coronapandemie wie alle anderen Opernhäuser und Theater in Italien seit dem 26. Oktober geschlossen.„A riveder le stelle“ (Die Sterne wiedersehen) lautet der Titel der Gala, die am Mittwoch von Scala-Intendant Dominique Meyer bei einer Pressekonferenz im Streaming vorgestellt wurde. Regisseur des Events ist der Italiener Davide Livermore, der im vergangenen Jahr bei der Scala-Saisoneröffnung mit „Tosca“ großen Beifall geerntet hatte. Der Titel des Abends ist ein Vers aus Dante Alighieris „Göttlicher Komödie“.Zu sehen sollen Opernarien und Ballettausschnitte sein, die miteinander mit Texten aus der „Göttlichen Komödie“ Dantes verbunden sind, deren 700. Todestag 2021 in Italien groß gefeiert wird. Durch den Abend wird die RAI-Starmoderatorin Milly Carlucci führen.„Wir haben uns entschieden, wegen des Coronavirus keine Oper aufzuführen, weil wir die notwendige Distanz unter den Künstlern nicht garantieren können. Wir feiern diesmal eine einmalige Saisoneröffnung in Form eines Konzerts bei geschlossen Türen mit außerordentlichen Künstlern. Wir wollen damit ein Signal der Hoffnung entsenden“, so Meyer, der im März von der Wiener Staatsoper an die Scala gewechselt war.Die Scala-Saisoneröffnung am 7. Dezember ist für gewöhnlich ein Highlight der Mailänder Kulturszene am Tag des Heiligen Ambrosius, des Schutzpatrons Mailands. Die Scala hat den Beginn der neuen Saison vom 14. Dezember auf Februar verschoben.

