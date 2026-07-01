Die Meraner Festspiele zählen zu den kulturellen Höhepunkten des Südtiroler Sommers. Jahr für Jahr begeistern sie mit eigens für das Festival geschriebenen Theaterstücken, die vor der einzigartigen Kulisse oberhalb der Gärten von Schloss Trauttmansdorff aufgeführt werden. Mit der neuen Produktion „Das Schweigen der Stadt“ erwartet das Publikum erneut ein packendes Freilichterlebnis.<BR \/><BR \/><h3>\r\nEin Theaterabend unter freiem Himmel<\/h3>Das neue Schauspiel stammt aus der Feder des Südtiroler Dramatikers Luis Zagler und verbindet Spannung, Humor und Tiefgang zu einem eindrucksvollen Theatererlebnis. Im Mittelpunkt steht eine Geschichte über Wahrheit, Verantwortung und den Einfluss gesellschaftlicher Machtstrukturen. Die historische Atmosphäre der Belle Époque trifft dabei auf Fragestellungen, die aktueller kaum sein könnten.<BR \/><BR \/>Die Aufführungen finden auf dem Festspielareal oberhalb der Gärten von Schloss Trauttmansdorff statt – einer der schönsten Freilichtbühnen Südtirols. Bereits ab dem Einlass können Besucher die besondere Stimmung genießen und den Theaterabend in der Gastronomie vor Ort entspannt beginnen.<BR \/><BR \/>Die <b>Meraner Festspiele 2026 – Uraufführung „Das Schweigen der Stadt“<\/b> werden vom <b>2. bis 20. Juli 2026<\/b> an mehreren Spieltagen aufgeführt. <b>Einlass ist jeweils ab 19:00 Uhr, Beginn der Vorstellung um 21:00 Uhr<\/b>, das Ende wird gegen <b>23:00 Uhr<\/b> erwartet. Die Ticketpreise betragen <b>28 Euro (Kategorie 1)<\/b> beziehungsweise <b>25 Euro (Kategorie 2)<\/b>. Veranstaltungsort ist das Festspielareal oberhalb der Gärten von Schloss Trauttmansdorff in Meran.<BR \/><BR \/><h3>\r\nEinkaufen in Meran zwischen Handwerk, Präzision und Technik<\/h3>Ein Theaterbesuch lässt sich hervorragend mit einem Stadtbummel durch Meran verbinden. Zahlreiche Fachgeschäfte laden dazu ein, die historische Altstadt und ihre vielfältigen Einkaufsmöglichkeiten zu entdecken.<BR \/><BR \/>Bei <b>Schmieder Michael<\/b> finden Kundinnen und Kunden kompetente Beratung sowie ein sorgfältig ausgewähltes Sortiment. Das Fachgeschäft steht für Qualität, persönlichen Service und langjährige Erfahrung.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/shopping.st\/de\/geschaeft\/schmieder-michael-meran-p71829" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Weitere Informationen<\/a>.<BR \/><BR \/>Wer Wert auf Präzision und handwerkliches Können legt, ist bei <b>Uhrmacher Annelies Zöschg<\/b> an der richtigen Adresse. Das traditionsreiche Fachgeschäft bietet kompetente Beratung rund um Uhren sowie fachgerechten Service.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/shopping.st\/de\/geschaeft\/uhrmacher-annelies-zoeschg-meran-p71823" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Weitere Informationen<\/a>.<BR \/><BR \/>Mit <b>Egger Oskar & Co. KG – IPC Portotecnica Hochdruckreiniger<\/b> befindet sich außerdem ein etablierter Fachbetrieb in Meran, der für hochwertige Reinigungstechnik und professionelle Beratung bekannt ist.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/shopping.st\/de\/geschaeft\/egger-oskar-co-sas-kg-idropulitrici-ipc-portotecnica-hochdruckreiniger-meran-p73391" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Weitere Informationen<\/a>.<BR \/><BR \/><h3>\r\nKulinarische Empfehlungen rund um den Theaterabend<\/h3>Vor der Vorstellung oder nach einem stimmungsvollen Theaterabend bieten sich verschiedene gastronomische Betriebe für eine genussvolle Einkehr an.<BR \/><BR \/>Das <b>Café Promenade<\/b> gehört zu den beliebten Treffpunkten Merans. Bei Kaffee, Eis oder kleinen Speisen lässt sich das besondere Flair der Kurstadt entspannt genießen.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/restaurants.st\/de\/gastronomie\/cafe-promenade-meran-p11024" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Weitere Informationen<\/a>.<BR \/><BR \/><BR \/>Das <b>Bar Café Piccolo<\/b> lädt mit gemütlicher Atmosphäre zu einem Aperitif oder einer kurzen Pause im Herzen der Stadt ein und ist besonders an warmen Sommerabenden ein beliebter Treffpunkt.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/restaurants.st\/de\/gastronomie\/bar-cafe-piccolo-meran-p11030" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Weitere Informationen<\/a>.<BR \/><BR \/><BR \/>Wer regionale Spezialitäten in urigem Ambiente genießen möchte, findet im <b>Pranter Stadl<\/b> eine ausgezeichnete Adresse. Die Hütte verbindet traditionelle Gastlichkeit mit herzhaften Gerichten und einer angenehmen Atmosphäre.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/restaurants.st\/de\/gastronomie\/pranter-stadl-hutte-meransen-p6473" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Weitere Informationen<\/a>.<BR \/><BR \/><h3>\r\n<b>Kulturgenuss in einzigartiger Kulisse<BR \/><\/b><\/h3>Mit der Uraufführung von „Das Schweigen der Stadt“ setzen die Meraner Festspiele ihre erfolgreiche Tradition hochwertiger Eigenproduktionen fort. Die Verbindung aus anspruchsvollem Schauspiel, eindrucksvoller Naturkulisse und professioneller Inszenierung macht die Veranstaltungsreihe zu einem der bedeutendsten Theaterereignisse Südtirols.<BR \/><BR \/>Wer den Theaterbesuch mit einem Einkaufsbummel oder einem kulinarischen Zwischenstopp verbindet, erlebt Meran von seiner abwechslungsreichen Seite. So entsteht ein stimmiges Gesamterlebnis aus Kultur, Genuss und besonderem Sommerflair, das den Abend lange in Erinnerung bleiben lässt.