An den Reifensteiner Rittertagen verwandelt sich die historische Burg Reifenstein bei Freienfeld in eine lebendige Kulisse vergangener Jahrhunderte. Besucherinnen und Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Programm mit Ritterkämpfen, historischen Vorführungen, traditionellem Handwerk und musikalischer Unterhaltung. Das einzigartige Ambiente der hervorragend erhaltenen Burg macht die Veranstaltung zu einem besonderen Erlebnis für Familien, Geschichtsinteressierte und Ausflügler.<BR \/><BR \/><h3>\r\nMittelalterliches Spektakel in einzigartiger Burgkulisse<\/h3>Während der Veranstaltung beleben Ritterlager, Schwertkämpfe, Bogenschützen und historische Handwerker das Burggelände. Vorführungen alter Handwerkskünste, mittelalterliche Klänge und ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm vermitteln spannende Einblicke in das Leben vergangener Zeiten. Auch für Kinder gibt es zahlreiche Mitmachangebote, die den Besuch zu einem unvergesslichen Erlebnis machen.<BR \/><BR \/>Die <b>Reifensteiner Rittertage<\/b> finden <b>vom 25. bis 26. Juli 2026<\/b> auf der <b>Burg Reifenstein in Freienfeld<\/b> statt. <b>Beginn ist an beiden Veranstaltungstagen um 10:00 Uhr<\/b>, das Programm dauert bis in die Abendstunden. <b>Der Eintritt ist kostenpflichtig.<\/b><BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/kultur.bz.it\/de\/veranstaltung\/reifensteiner-rittertage-e308035" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Alle Infos hier<\/a>.<BR \/><BR \/><h3>\r\nEinkaufen in Sterzing – Qualität und Vielfalt entdecken<\/h3>Ein Besuch der Reifensteiner Rittertage lässt sich hervorragend mit einem Einkaufsbummel durch Sterzing verbinden. Die charmante Fuggerstadt bietet zahlreiche Fachgeschäfte mit persönlicher Beratung und einem vielfältigen Angebot.<BR \/><BR \/>Der <b>Hofer Market<\/b> in Sterzing überzeugt mit einem umfangreichen Sortiment für den täglichen Bedarf sowie regionalen und internationalen Produkten. Freundlicher Service und eine große Auswahl machen den Einkauf besonders angenehm.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/shopping.st\/de\/geschaeft\/hofer-market-sterzing-p6775" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Weitere Informationen<\/a>.<BR \/><BR \/>La <b>Boutique d. Carmen Forer<\/b> bietet stilvolle Damenmode, aktuelle Trends und sorgfältig ausgewählte Accessoires. Wer Wert auf individuelle Mode und persönliche Beratung legt, findet hier zahlreiche Inspirationen.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/shopping.st\/de\/geschaeft\/la-boutique-d-carmen-forer-sterzing-p11142" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Weitere Informationen<\/a>.<BR \/><BR \/>Das <b>Motocenter Sterzing<\/b> ist eine kompetente Anlaufstelle für Motorradbegeisterte. Von Fahrzeugen über Zubehör bis hin zu Serviceleistungen finden Kundinnen und Kunden hier alles rund ums motorisierte Zweirad.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/shopping.st\/de\/geschaeft\/motocenter-sterzing-p48313" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Weitere Informationen<\/a>.<BR \/><BR \/><h3>\r\nKulinarische Empfehlungen rund um die Reifensteiner Rittertage<\/h3>Nach einem erlebnisreichen Tag auf Burg Reifenstein laden verschiedene Gastronomiebetriebe in Sterzing und Umgebung dazu ein, regionale Spezialitäten und internationale Küche zu genießen.<BR \/><BR \/>Die <b>Jörgnerkaser – Vallmingalm<\/b> begeistert mit traditioneller Südtiroler Küche und einer herrlichen Lage in den Bergen. Hausgemachte Spezialitäten und eine gemütliche Atmosphäre machen die Alm zu einem beliebten Ziel für Genießer.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/restaurants.st\/de\/gastronomie\/joergnerkaser-vallmingalm-sterzing-p6536" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Weitere Informationen<\/a>.<BR \/><BR \/>Das <b>Restaurant Pizzeria Biwak<\/b> in Sterzing verwöhnt seine Gäste mit knusprigen Pizzen, mediterranen Gerichten und regionalen Köstlichkeiten. Das gemütliche Ambiente eignet sich ideal für eine entspannte Einkehr mit Familie oder Freunden.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/restaurants.st\/de\/gastronomie\/restaurant-pizzeria-biwak-sterzing-p7428" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Weitere Informationen<\/a>.<BR \/><BR \/>Das <b>Tie Break<\/b> in Sterzing verbindet moderne Atmosphäre mit einer abwechslungsreichen Speisekarte und einer großen Auswahl an Getränken. Ob zum Mittagessen, Abendessen oder auf einen gemütlichen Ausklang des Tages – das Lokal bietet den passenden Rahmen.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/restaurants.st\/de\/gastronomie\/tie-break-sterzing-p6159" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Weitere Informationen<\/a>.<BR \/><BR \/><h3>\r\nGeschichte, Genuss und Südtiroler Gastfreundschaft erleben<\/h3>Die Reifensteiner Rittertage verbinden spannende Geschichte, eindrucksvolle Vorführungen und mittelalterliches Flair zu einem besonderen Sommererlebnis für die ganze Familie. Die historische Burgkulisse und das vielseitige Programm machen die Veranstaltung zu einem der Höhepunkte im Veranstaltungskalender des Wipptals.<BR \/><BR \/>Wer den Besuch mit einem Einkaufsbummel in Sterzing oder einer Einkehr in einem der empfohlenen Gastronomiebetriebe kombiniert, erlebt einen abwechslungsreichen Tag voller Kultur, Genuss und Südtiroler Gastfreundschaft.<BR \/><BR \/><b>Hinweis:<\/b> Die Veranstaltung und die genannten Betriebe stehen nicht zwingend in Verbindung.