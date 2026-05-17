Mehr als 40 Theatergruppen aus allen Landesteilen präsentierten auf vier Bühnen Ausschnitte aus ihren Produktionen und machten die Vielfalt des Südtiroler Amateurtheaters sichtbar. Das Programm reichte von Erwachsenen-, Kinder- und Jugendtheater über Seniorentheater und inklusives Theater bis hin zu Puppen- und Tanztheater.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1313799_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Ein besonderer Höhepunkt des Festivals war der Festakt am Samstagabend. Durch den Abend führte Moderatorin Christine Rabanser. Mit dabei waren unter anderem STV-Präsident Rene Mair, Jonas Prieth, Sonja Ellemund, die Schauspielerinnen Krista Posch und Christine Mayr Mayn, Schauspieler Stefan Drassl sowie Figurenspieler Gernot Nagelschmied. Auch zahlreiche Ehrengäste aus Politik und Kultur nahmen am Jubiläumsabend teil, darunter Rosmarie Pamer, Landeshauptmannstellvertreterin und Landesrätin für Soziales sowie Angelika Gasser, Amtsdirektorin für Amt für Kultur sowie Klaus Runer, STV Ehrenpräsident und Robert Pöder, Ehemaliger STV Präsident.<BR \/><BR \/>Auch international stieß das Jubiläumsfestival auf großes Interesse. Zu den Ehrengästen zählten Gerhard Koller, Präsident des Österreichischen Bundesverbandes für außerberufliches Theater (ÖBV), Sepp Käser, Präsident des Bayerischen Amateurtheaterverbandes, Frank Grünert, Vizepräsident des Bundes Deutscher Amateurtheater (BDAT), Norbert Radermacher, Ehrenpräsident des BDAT, Lukas Lewicki, Präsident des Zentralverbandes Schweizer Volkstheater (ZSV), sowie Ingrid Alber-Pahle, Obfrau-Stellvertreterin des Theater Verbandes Tirol. Der zahlreiche Besuch aus dem Ausland unterstrich die Bedeutung des Festivals weit über Südtirol hinaus und bot zusätzlichen Raum für Austausch und Vernetzung innerhalb der deutschsprachigen Theaterlandschaft.<h3>\r\nGelegenheit zum Austausch <\/h3>Neben den Aufführungen stand vor allem der Austausch innerhalb der Theaterszene im Mittelpunkt des Festivals. Schauspieler, Regieführende, Funktionäre sowie Theaterbegeisterte aus ganz Südtirol kamen miteinander ins Gespräch, knüpften neue Kontakte und nutzten das Festival als Plattform für Begegnung und Vernetzung.<BR \/><BR \/>Auch das umfangreiche Rahmenprogramm wurde von den Besuchern intensiv genutzt. An beiden Tagen gab es für Kinder und Jugendliche ein eigenes Angebot mit Schminkstation, Leseecke und Kostümwerkstatt. Besonders großen Anklang fand das historische Jubiläumsmuseum, kuratiert von Walter Granuzzo und Sieglinde Michaeler. Zu sehen waren rund 600 Fotos und 400 Plakate aus ganz Südtirol, die alte und neue Theaterproduktionen dokumentierten und eindrucksvolle Einblicke in die 75-jährige Geschichte des Südtiroler Theaterverbandes ermöglichten. Historische Kostüme, Requisiten und weitere Erinnerungsstücke machten die Entwicklung des Südtiroler Amateurtheaters zusätzlich erlebbar.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1313802_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Auch musikalisch wurde das Jubiläum begleitet: Am Samstagabend sorgte die Partyband „The Snoops“ für Stimmung bis in die Nacht, während am Sonntag die Pustertaler Folkgruppe Titlà das musikalische Rahmenprogramm gestaltete. Zahlreiche Food-Trucks und eine Kuchentheke rundeten das Festival kulinarisch ab.<BR \/><BR \/>Mit „Akt 75“ setzte der Südtiroler Theaterverband ein starkes Zeichen für die Bedeutung des ehrenamtlichen Kulturengagements und für die verbindende Kraft des Theaters über Generationen hinweg.<BR \/><BR \/>„Dieses Festival hat gezeigt, wie lebendig und vielfältig das Theater in Südtirol ist. Besonders wertvoll war es zu sehen, wie Menschen aus allen Teilen des Landes zusammengekommen sind, um Theater gemeinsam zu erleben“, zog STV-Präsident René Mair sein Résumé.