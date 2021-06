Tschumpus: Comeback mit Musik, Theater und Filmen

Manuel Randi mit „Music for three“,



die Fainschmitz mit „The Fainschmitz rises“,



die Musikgruppen „Quonundrum“ und „Tumulti“



das Freiluft-Kinder-und Jugendtheater mit „Drunter und Drüber“, für die ganze Familie



und „Goethes Faust“





Das Jahr des Oktopus: Back to the Tschumpus



Das Tschumpus-Team begibt sich, im Jahr des Oktopus, auf eine Zeitreise-Komödie, angelehnt an den Filmklassiker „Zurück in die Zukunft“. Eine Geschichte über Macht und Gier, Zuversicht und Mut in dunklen Zeiten, gespickt mit den knalligsten Songs aus den letzten 40 Jahren.



Die Vorstellungen laufen vom 25. Juni bis zum 27. August jeweils ab 21 Uhr und werden von Peter Schorn, Eva Kuen und Lukas Lobis präsentiert.







Der Filmclub Brixen bietet „Best of 2006-2020“-Filme im Tschumpus Sommerkino:



Montag, 5.Juli um 21:30 Uhr

GOOD BYE, LENIN



Montag, 12. Juli um 21:30 Uhr

DIE GÖTTLICHE ORDNUNG



Montag, 19. Juli um 21:30 Uhr

VALLEY UPRISING



Montag, 26. Juli um 21:30 Uhr

PRANZO DI FERRAGOSTO



Montag, 2. August um 21:30 Uhr

