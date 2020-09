Virus hinter Gittern: Erfolgreiches Finale im Tschumpus Brixen

Sah es noch bis tief ins Frühjahr ganz so aus, als würden die Tschumpus-Planungen dem Lockdown zum Opfer fallen, so wurde ab Ende Mai, als sich Lockerungen abzeichneten, die Chance zügig genutzt.Die bewährte Schauspieler-Riege fand sich schnell dazu bereit,sich auf das Wagnis einer kurzfristig anberaumten Produktion einzulassen. Regisseurin Eva Kuen entwickelte mit Peter Schorn und Lukas Lobis den roten Faden eines Programms; das Team entwarf Texte, Szenen und bereitete in einem straffen Probenplan die Produktion eines Stücks ab Anfang August vor.Die Premiere von „Schluss mit lustig – Send in the Clowns“ am 6. August fand großen Zuspruch, da die Revue mit rotweiß geschminkten Clowns das aktuelle Lebensgefühl im Zeichen von Abstand und Maske auf den Punkt brachte.Das ebenso rasante wie poetische Programm führte das Publikum durch ein Wechselbad von Heiterkeit und drohendem Ernst mit vielen Südtirol Pointen.Die kraftvoll und nuanciert agierende Truppe um Luca Iocolano, Georg Kaser, Miriam Kaser, Ingrid M. Lechner, Lukas Lobis, Viktoria Obermarzoner, Peter Schorn und Patrizia Solaro baute auf den musikalischen Support von Matthias Baumann, Markus „Doggi“ Dorfmann und Ingo Ramoser, die mit Musikdirektor Stephen Lloyd eine dichteStimmungsbasis boten.Auch die Technik funktionierte dank Verleih undAufbau von Matteo Oliva und Karl Dander mit dem Lichtdesign von Werner Lanz reibungslos.Der Ausfall einiger Termine wegen Starkregens wurde mitZusatzaufführungen ausgebügelt. Das Finale bei strahlendem Wetter und vollem Haus bot einen bewegenden Ausklang der insgesamt 15 Aufführungen.Neben der Eigenproduktion bot auch der Filmclub Brixen gut angenommenes Sommerkino und Dietmar Gamper zog mit einer szenischen Lesung des Stücks „Der letzte Schweinsbraten“ eine virtuose Solo-Revue ab.

stol