Volksbühne Latsch spielt „Hier sind Sie richtig“

Fanny, ehemaliger Bühnenstar, und genervt von ihren Untermieterinnen, der Malerin Jaqueline und der Pianistin Janine, möchte die beiden loswerden und mit ihrem Hausmädchen Berta aufs Land ziehen. Dafür sucht sie einen Untermieter. Berta würde aber lieber heiraten und ist auf der Suche nach einem Mann. Jacqueline braucht ein Modell für ihr Bild und Janine einen Klavierschüler. Alle vier geben eine Annonce auf. Die Interessenten lassen dann auch nicht lange auf sich warten und geraten in teilweise äußerst peinliche Situationen.





Sa

18. Januar 2020

20:00 Uhr

3. Aufführung

So

19. Januar 2020

17:30 Uhr

4. Aufführung

Fr

24. Januar 2020

20:00 Uhr

5. Aufführung

Sa

25. Januar 2020

Für was das Kürzel V.S.F. in den Annoncen steht und ob die Bewerber an die richtige Dame geraten, erfahrt ihr ab dem 11. Januar 2020 (Premiere). Wir würden uns über zahlreiche Zuschauer aus nah und fern sehr freuen. Reserviert eure Karten unter der Tel. 334 24 49 120 von 17:00-21:00 Uhr oder jederzeit mit WhatsApp/SMS oder mit Mail an [email protected] Aufführungstermine im Raiffeisensaal, CulturForum Latsch:2. Aufführung