Vorhang auf für Karl Markovics und die OÖ Concert Schrammeln

Das Südtiroler Kulturinstitut meldet sich zurück auf der großen Bühne mit literarischen Schmankerln und genüsslichen Klängen: Das Programm „Der verlogene Heurige & andere Kalamitäten“ von Karl Markovics und den OÖ Concert Schrammeln verspricht große Unterhaltung. Zu sehen in der kommenden Woche im Stadttheater in Meran und im Waltherhaus in Bozen.