Theaterverein St. Ulrich zeigt Stück „Beste Freunde/Feinde“

Nach der erzwungenen Pause präsentiert sich der rührige Verein in neuer Frische. Altbewährte und neueinsteigende Darsteller wirbeln über die Bühne und zeigen ein unterhaltsames Stück, das einigen Zusehern sicherlich auch einen kleinen Spiegel vorhalten wird. „Beste Freunde/Feinde“ so haben die Regisseure das abendfüllende Theaterstück genannt.Die Aufführungen im Kulturhaus von St. Ulrich sind für den 19., 23., 25. 26. und 28. November geplant, wobei sich der Vorhang jeweils um 20 Uhr heben wird. Allein am Schlusstag wird bereits um 18 Uhr begonnen.Über die Homepage des Theatervereins erhält man weitere Informationen zum Stück, zudem ist dort die Online-Kartenbestellung möglich.

