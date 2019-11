Tierfreie Zirkus-Show ALIS kommt im Dezember nach Bozen

Sie zeigen atemberaubende Nummern, die mit den prestigeträchtigsten Preisen ausgezeichnet wurden. Aufgrund der großen Nachfrage macht der Zirkus mit seiner neuen Show ALIS Christmas Gala wieder nach Bozen.





Neue Artisten werden das Publikum mit unglaublichen Darbietungen am Boden und in der Luft unterhalten und in Atem halten. Die Vorstellungen sind für Kinder ebenso unterhaltsam wie für Erwachsene und bieten eine gute Gelegenheit, gemeinsam die weihnachtlichen Festtage zu verbringen und das Neue Jahr zu begrüßen.Im Rahmen der Vorstellung am Silvester-Abend gibt es für alle Besucher Sekt und Panettone.Das Showkonzept von ALIS wurde vom träumerischen und surrealen Ambiente der Fantasyliteratur des 19. Jahrhunderts inspiriert, in erster Linie von “Alice im Wunderland“. Lassen Sie sich in diesen knappen zwei Stunden verzaubern und überraschen von den internationalen Artisten, die Nummern in der Luft und am Boden darbieten: Akrobaten, Jongleure, Äquilibristen und Musiker, allesamt mehrfach ausgezeichnet mit den angesehensten Preisen der Szene, wie z.B. dem Internationalen Circusfestival von Montecarlo, dem Festival Mondial du Cirque de Demain in Paris, The Champions aus America„s Got Talent bis hin zur Eintragung in das Guinness Buch der Rekorde.Künstlerlischer Leiter und Zeremonienmeister ist Onofrio Colucci, der als “Wunderkind“ des zeitgenössischen Zirkus bereits in jungen Jahren internationale Erfahrungen gesammelt hat. Viele Jahre lang war er einer der Hauptdarsteller im Cirque du Soleil, für seine Hauptrolle in Slavas Snow Show hat er den begehrten Premio Lunas del Auditorio in Mexiko bekommen.Stadthalle BozenSamstag, 28. Dezember um 16.00 und 20.30 UhrSonntag, 29. Dezember um 16.00 UhrDienstag, 31. Dezember um 21.45 Uhrwww.lecirquetopperformers.comwww.facebook.com/lecirquetopperformers

