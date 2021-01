„Tim und Struppi“-Zeichnung für 3,2 Millionen Euro versteigert

Eine farbige Zeichnung des legendären belgischen Comic-Zeichners Herge ist in Paris für den Rekordpreis von rund 3,2 Millionen Euro unter den Hammer gekommen. Verkauft wurde ein Entwurf für das Titelbild des Tim-und-Struppi-Albums „Le Lotus bleu“ („Der Blaue Lotus“), wie das Auktionshaus Artcurial am Donnerstagabend in Paris mitteilte. Es sei der höchste Preis, der je für ein Werk von Herge bei einer Versteigerung bezahlt worden sei.