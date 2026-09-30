Das Times Higher Education World University Ranking 2027 umfasst 2.297 Hochschulen aus 118 Ländern und Gebieten. Die Rangliste wird weltweit von Studierenden, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, Regierungen sowie Expertinnen und Experten aus der Wirtschaft genutzt.<h3>\r\nTop 10<\/h3>An der Spitze des Rankings ging es denkbar knapp zu: Oxford setzt sich in einem Fotofinish gegen das Massachusetts Institute of Technology (MIT) aus den USA durch und belegt damit zum elften Mal in Folge Platz 1.<BR \/><BR \/>Auf Platz drei liegen gleichauf die Princeton University und die Stanford University. Auf Rang fünf folgt die University of Cambridge, danach die Harvard University auf Platz sechs. Das California Institute of Technology (Caltech) belegt Rang sieben, das Imperial College London Rang acht. Die University of California, Berkeley und die Yale University teilen sich den neunten Platz.<h3>\r\nHervorzuheben<\/h3>Die chinesische Tsinghua University verbessert sich auf Platz 11 und überholt damit die Schweizer ETH Zürich. Erstmals liegt Asien im Ranking vor Kontinentaleuropa. Auch die National University of Singapore (NUS) schafft den Sprung in die Top 15. Zum ersten Mal sind damit drei asiatische Universitäten unter den 15 bestplatzierten Hochschulen vertreten.<h3>\r\nItalien<\/h3>Beste italienische Universität ist Bologna auf Platz 111, gefolgt von La Sapienza in Rom und der Scuola Normale Superiore in Pisa, die beide auf Platz 147 liegen. <BR \/><BR \/>Die Universität Trient bleibt unverändert in der Ranggruppe 351 bis 375, Bozen in der Ranggruppe zwischen Platz 401 und 450. Einen exakten Einzelplatz gibt das Ranking in diesem Bereich nicht an.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.timeshighereducation.com\/news\/world-university-rankings-2027-results-announced?utm_source=chatgpt.com" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier das gesamte Ranking zum Nachlesen.<\/a>