Tina Turner in Hall of Fame aufgenommen

Zudem werden heuer auch Musiker Todd Rundgren und die Bands Foo Fighters und The Go-Go„s aufgenommen, wie die Hall of Fame in Cleveland im US-Bundesstaat Ohio am Mittwoch mitteilte. Sie waren aus einer Gruppe von 16 Anwärtern ausgewählt worden. Am 30. Oktober sollen die Künstler bei einer feierlichen Veranstaltung in Cleveland offiziell eingeführt werden.Die Düsseldorfer Elektronikband Kraftwerk soll außerdem den Sonderpreis “Early Influence Award„ erhalten, mit dem Künstler geehrt werden, deren Musik und Stil einen Einfluss auf die Rock-Szene hatten. Kraftwerk war seit 2003 bereits sechs Mal für die Aufnahme in die Ruhmeshalle nominiert gewesen, schaffte es aber in der Endrunde noch nicht unter die Auserwählten.Über die Auswahl entscheiden mehr als 1.200 Musiker, Musikwissenschafter und andere Mitglieder der Branche. Auch die Stimmen von Fans fließen mit ein. Bedingung für die Aufnahme in die Ruhmeshalle ist, dass das erste Album mindestens 25 Jahre zurückliegen muss.

apa