Tiroler Künstlerin Decristoforo mit Paul-Flora-Preis ausgezeichnet

„Mit Sarah Decristoforo wird eine junge Tiroler Künstlerin ausgezeichnet, die sich mit aktuellen Fragestellungen anhand unterschiedlichster Mittel wie Video, Sound, Text, Grafik, Performance und Licht auseinandersetzt“, zitiert Landesrätin Palfrader aus der Jurybegründung. „Insbesondere zeigen die Arbeiten der Künstlerin die Schnittmengen verschiedener Diskurse um das Weibliche in unserer Gesellschaft auf“, hebt die Landesrätin hervor.„Die Aufgabe der Kunst ist es auch, kritisch zu sein und den Finger in gesellschaftliche Wunden zu legen. Diese Verantwortung nimmt Sarah Decristoforo ebenso wahr wie es der Namensgeber des Preises getan hat. Darüber hinaus freut es mich ganz besonders, dass wir dieses Jahr wieder eine Frau auszeichnen dürfen und somit zur Sichtbarkeit der Frauen in der Kunstlandschaft beitragen können“, so Palfrader weiter.Landesrat Philipp Achammer sieht in Sarah Decristoforo eine junge Künstlerin, „die bereits eine ausgeprägte künstlerische Kompetenz und ein vertieftes soziales Verständnis“ aufweist. Decristoforos Schwerpunkt liege in der formalen Pointierung und im Kommunikativen, sagt Achammer und ergänzt: „Kunst ist nonverbaler Ausdruck für menschliches Interagieren. Aus dem Werk Decristoforos dringt geradezu die Aufforderung, Kommunikation als Grundmetapher aktiver Lebensgestaltung zu nehmen.“Sarah Decristoforo wurde 1983 in Hall in Tirol geboren. Sie studierte Kunstgeschichte, Kommunikation und Design sowie Bildende Kunst in Innsbruck und Linz. Sie lebt und arbeitet in Linz. Für ihre Werke erhielt sie bereits zahlreiche Preise und Auszeichnungen wie den Förderpreis des Landes Tirol 2015 oder das „Hilde Zach Kunstförderstipendium der Stadt Innsbruck“. 2018 wurde ihre Arbeit „My Adult Comedy Drama“ vom Land Tirol angekauft.Decristoforo war auch mit ihrer Arbeit „PAN-DOOR-AAAAH“ bei der internationalen Gruppenausstellung SEX im Taxispalais Kunsthalle Tirol in Innsbruck vertreten. 2019 realisierte sie die Arbeit „The Marvelous Miss D.“, 2020 war sie für den „Kardinal König Kunstpreis“ nominiert.Mit dem Paul-Flora-Preis bekennen sich das Land Tirol und Südtirol zur grenzüberschreitenden kulturellen Zusammenarbeit und zur Förderung der zeitgenössischen bildenden Kunst. Seit 2010 wird die Auszeichnung in Erinnerung an den im Jahr 2009 verstorbenen Künstler Paul Flora abwechselnd in Tirol und Südtirol vergeben. 2019 ging der Preis an den Südtiroler Künstler Sven Sachsalber.

