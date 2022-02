Tom Holland lässt derzeit die US-Kinokassen klingeln.

Auf Platz 1 lag mit einem Einspielergebnis von 23,2 Mio. US-Dollar (20,69 Mio. Euro) sein Videospieladaption „Uncharted“, die bereits seit einer Woche im Kino zu sehen ist, während er als Comicheld in „Spider-Man: No Way Home“ auf Platz 3 landete.Zwar nimmt sich das „Spider-Man“-Einspielergebnis mit 5,7 Mio. US-Dollar (5,08 Mio. Euro) im Vergleich bescheiden aus. Der Film ist allerdings bereits in seiner elften Woche im Kino und kommt bis dato auf ein Gesamtergebnis von 779,8 Mio. US-Dollar (695,26 Mio. Euro).Zwischen die beiden Holland-Knaller schob sich Channing Tatum mit seinem Hundeabenteuer „Dog“. Die Roadtripkomödie spielte in ihrer zweiten Woche 10,1 Mio. US-Dollar (9 Mio. Euro) ein.

apa