Transart am Dienstag: Ensemble Azione_Improvvisa mit SEEDS

Wieder einmal nutzt Transart die ganz eigene Stimmung am Abend in den Gewächshäusern der Gärtnerei Schullian als Bühne für zeitgenössische Musik. Zu erleben ist hier am Dienstag Abend das Ensemble Azione_Improvvisa, bestehend aus Andrea Antonel and der Theorbe, Margherita Berlanda am Akkordeon, Pierpaolo Dinapli an der E-Gitarre und Daniela Fantechi an den Electronics.