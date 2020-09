Transart eröffnet heute

Am heutigen Donnerstagabend eröffnet die 20. Ausgabe von Transart in 3 Teilen an 3 verschiedenen Orten im Park Edison, einer neuen Halle aus Stahl und Glas am Rande von Bozen. Die Elemente der 3-teiligen Eröffnung können einzeln oder als ganzes besucht werden.