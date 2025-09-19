<h3>\r\nZeitgenössische Musik aus den USA in Brixen<\/h3>Die Faszination zeitgenössischer Musik auch dem Südtiroler Publikum zu vermitteln, ist immer ein zentrales Anliegen von Transart. Das in New York beheimatete Quartett Yarn\/Wire aus Schlagzeug und Klavier (Ian Antonio und Russell Greenberg, Schlagzeug \/ Laura Barger und Ning Yu, Klaviere) ist zum ersten Mal zu Gast. Bekannt für ihre „fesselnde Virtuosität“ und ihr „rastlos neugieriges“ Programm (TimeOut), wird das Ensemble für die Energie und Präzision geschätzt, mit der es die aufregendste Musik unserer Zeit zur Aufführung bringt. Bei Transart präsentiert das Ensemble ein Programm, das unterschiedliche Zugänge zu Klang und Form hörbar macht.<BR \/><BR \/>In Feedback Studies entwirft Sarah Davachi eine langsam pulsierende Welt aus Resonanzen und Rückkopplungen. Andrew McIntosh reflektiert in Little Jimmy über Ort und Vergänglichkeit, indem er Streichklavier, Vibraphon und Aufnahmen eines vom Feuer zerstörten Waldes miteinander verbindet. Anthony Cheung schließlich spielt in Tactile Values mit Verstimmungen, Polyrhythmen und schimmernden Harmonien. So entsteht ein Abend, der die Vielfalt zeitgenössischer Musik in all ihren geografischen, ästhetischen und künstlerischen Facetten beleuchtet. Konzertort ist die großartige Halle bei Lignoalp in Brixen.<BR \/><BR \/>„Da es in den USA derzeit keine dominierende kompositorische Ästhetik gibt, sind diese drei Werke eine großartige Repräsentation der stilistischen und ästhetischen Vielfalt. Gleichzeitig sind sie durch ein Thema verbunden, das Künstler:innen und Komponist:innen weltweit derzeit besonders beschäftigt: den Klang. Sei es durch einen reduzierten Zugang – also minimal, aber keineswegs ,minimalistisch„ – zur Erforschung von Klangfarben über wechselnde Dichte, durch den Einsatz von Mikrotonalität in Tasten- und Schlaginstrumenten oder das Interesse daran, wie akustische Klänge mit Feldaufnahmen aus der Natur interagieren – alle drei Werke sind durch dieses Thema verbunden“, erklärt Laura Barger.<h3>\r\n2 Performances auf dem Ritten<\/h3>Den Festivalabschluss bilden am 21. September zwei Performances, eingebettet in die Landschaft rund um den Rautnerhof in Lengstein auf dem Ritten. Am Ufer des dortigen kleinen Sees präsentiert der isländische Künstler Ragnar Kjartansson bei transart25 die Uraufführung der Performance Sonntag ohne Liebe (Sunday without Love) – eine ortsspezifische, über mehrere Stunden angelegte „durational Performance“. <BR \/><BR \/>Vor der Kulisse einer idyllischen Szenerie erschafft Kjartansson ein eindrucksvolles tableau vivant: Musiker:innen und Performer:innen in Kostümen, inspiriert von einer folkloristischen Postkarte der 1960er-Jahre, treten auf und wiederholen in Endlosschleife einen Refrain, der sich auf ein Lied des deutschen Künstlers Rocko Schamoni aus dem Jahr 1996 bezieht.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1214862_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Umgeben vom vollkommenen Frieden dieses Schauplatzes treffen die Worte des Liedes umso härter: „Baby, you must learn to live without love“ – eine melancholische Mahnung, die mit zarter Bitterkeit über Sehnsucht, Nostalgie und Akzeptanz reflektieren lässt. Ragnar Kjartansson, geboren 1976 in Reykjavík, ist ein isländischer Performancekünstler, Maler, Bildhauer und Musiker; er vertrat Island auf der Biennale di Venezia 2009.<BR \/><BR \/>Zu guter Letzt folgt eine Arbeit von Roman Signer, einer Ikone der zeitgenössischen Kunst, die in der Geschichte von Transart prägende Momente geschaffen hat. Zum großen Finale präsentiert er eine neu konzipierte Version seiner Performance Zehn Stangen. Das Werk ist hochpräzise und – wie so oft bei Signer – zugleich explosiv. Schon mehrfach beeindruckte der inzwischen 87jährige Aktions- und Konzeptkünstler das Transart-Publikum mit seiner poetischen, suggestiven Bildsprache, etwa mit dem Konzert mit Störung mit Vikingúr Ólafsson über dem Vernagter Stausee. Immer wieder transformiert Signer Technologie, Material und Bewegung in Momente von visionärer Kraft und Leichtigkeit.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.transart.it\/it\/program" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier geht's zur Homepage.<\/a><h3>\r\nTermine<\/h3><b>Samstag 20.09.<\/b><BR \/>19:00 LignoAlp Brixen<BR \/><BR \/><b>Sonntag 21.09.<\/b><BR \/>11:30 bis 14:30: Performance Sunday without Love<BR \/>15:00 „10 Stangen“ von Roman Signer, Rautnerweiher\/Rautnerhof, Lengstein, Ritten