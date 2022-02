Traum geplatzt: Kein ESC-Ticket für ANGER

Die Hoffnung war groß, dass es für die ganz große Sensation reichen könnte: Julian Angerer und Nora Pider von ANGER galten über weite Strecken als einer der Favoriten, Österreich beim diesjährigen Eurovision Song Contest zu vertreten ( STOL hat berichtet ).Der ORF hat seine Entscheidung nun gefällt: Beim 66. Eurovision Song Contest vom 10. bis zum 14. Mai im Pala Olimpico von Turin werden DJ LUM!X und Pia Maria für Österreich auf der Bühne stehen. Die beiden wurden am Dienstag im Ö3-Wecker erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt. Für das Duo aus Brixen ist der Traum vom Eurovision Song Contest damit vorbei.Der Song, mit dem DJ LUM!X und Pia Maria in Turin antreten werden, bleibt indes vorerst noch geheim. Demnach soll „Halo“ erst im März präsentiert werden. Angekündigt ist das Lied als Dance-Pop-Nummer.LUM!X vulgo Luca Michlmayr ist im Internet bereits eine etablierte Größe, kann der gebürtige Mühlviertler doch alleine für seine Single „Monster“ auf über 90 Millionen YouTube-Views verweisen. Insgesamt knackte LUM!X bereits die Marke von 500 Millionen Streams. Und auch der heurige ESC-Standort Turin ist dem 19-Jährigen, der beim Label Spinnin' Records unter Vertrag steht, wohlvertraut, hat der Sohn einer italienischen Mutter doch einige Zeit in der Fiat-Stadt gelebt.Eine echte Newcomerin ist indes die aus Nordtirol stammende Pia Maria. Die gelernte Maskenbildnerin schreibt seit ihrem 16. Lebensjahr eigene Songs und wird nun an der Seite von LUM!X ihren ersten großen internationalen Auftritt haben.Das österreichische Nachwuchsduo wird sich dabei am 10. Mai auf einer Weltbühne wiederfinden, ist der Wettbewerb heuer doch nach dem Sieg der italienischen Rockband Måneskin in Rotterdam in der italienischen Industriemetropole Turin angesetzt. In der dortigen Halle Pala alpitour sind unter Normalbedingungen 15.000 Menschen zugelassen - die knapp 200 Millionen ESC-Fernsehzuschauer über den Wettbewerb hinweg nicht mitgerechnet.Hier treten heuer 41 Nationen mit ihren Künstlerinnen und Künstlern an. Die beiden Halbfinals sind dabei auf den 10. und 12. Mai programmiert, das Große Finale wird am 14. Mai über die Bühne gehen. Als Moderatoren fungieren neben dem italienischen TV-Presenter Alessandro Cattelan die beiden Popstars Mika und Laura Pausini.

pho/apa