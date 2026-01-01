„Er war überhaupt kein Filmstar, sondern einfach ein Durchschnittstyp, der sich unentwegt über gesunden Menschenverstand in der Politik beschwerte“, schrieb Trump über Clooney. Er habe mit politischen Angelegenheiten mehr Aufmerksamkeit erregt als mit seinen „wenigen und völlig mittelmäßigen Filmen“.<BR \/><BR \/>Der im US-Bundesstaat Kentucky geborene Clooney - derzeit im von der Kritik gelobten Roadmovie „Jay Kelly“ zu sehen - gehört seit Jahren zu den wichtigsten Gestaltern Hollywoods. Unter den vielen Auszeichnungen des 64-Jährigen sind allein zwei Oscars: als Nebendarsteller im Thriller „Syriana“ sowie als Produzent für „Argo“ als Bester Film. Clooney hat sich auch politisch positioniert und offensiv die Präsidentschaftskandidatin der Demokraten, Kamala Harris, im Wahlkampf 2024 gegen den Republikaner Trump unterstützt.<BR \/><BR \/>An die Adresse Frankreichs schrieb Trump: „Leider hat Frankreich aufgrund seiner absolut katastrophalen Einwanderungspolitik mit einem großen Kriminalitätsproblem zu kämpfen.“<h3>\r\nNeue Einwanderungsbestimmungen ab 1. Jänner<\/h3>Der US-Schauspieler und seine Ehefrau Amal Alamuddin Clooney sowie ihre beiden Kinder besitzen laut einem am Wochenende im Amtsblatt veröffentlichten Dokument nun auch einen französischen Pass. <BR \/><BR \/>Die Mitteilung wurde kurz vor der Verschärfung der Sprachanforderungen für alle anderen Staatsbürger im Rahmen der neuen Einwanderungsbestimmungen ab dem 1. Jänner veröffentlicht.