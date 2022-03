Tuch des schwarz verhüllten David in Florenz in Brand gesetzt

Der Täter ist bereits polizeibekannt. 2018 hatte er die Künstlerin Marina Abramovic mit einem Gemälde auf den Kopf geschlagen. Der Tscheche hatte am Freitagabend das schwarze Tuch, das den David bedeckte, angezündet. Ein diensthabender Wachmann und ein Polizist griffen sofort ein und hielten ihn auf. Die Flammen wurden von Polizisten mit Feuerlöschern gelöscht, ehe die Feuerwehr am Einsatzort eintraf.Die Abteilung Bildende Kunst der Stadtverwaltung Florenz wurde alarmiert. Die Schäden wurden auf 15.000 Euro beziffert. Innerhalb weniger Stunden wurden die Kohlenstoffrückstände der Verbrennung von der Statue entfernt, aber es blieb eine dunkle Patina zurück, die hauptsächlich vom Rauch stammt und mit speziellen Lösungsmitteln entfernt werden muss. Die Reinigungsarbeiten werden eine Woche lang andauern, teilten die Behörden mit.Als Zeichen der Trauer wegen des Kriegs in der Ukraine hatte der Bürgermeister von Florenz, Dario Nardella, vergangenen Woche die Kopie von Michelangelos David abdecken lassen. Die Statue soll bis zum Ende des Ukraine-Kriegs im Gedenken an die Opfer vom Trauerflor umhüllt bleiben, erklärte der Bürgermeister. Seine Initiative löste Diskussionen aus.Kritik kam etwa von Uffizien-Chef Eike Schmidt. Die Oppositionsparteien im Florentiner Stadtrat forderten die sofortige Entfernung des Tuches. Am Samstagnachmittag ist eine große Friedensdemonstration in Florenz geplant, an der sich voraussichtlich tausende Menschen beteiligen werden. Vorgesehen ist eine Videoschaltung mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj.Das Original der David-Skulptur, die Michelangelo aus einem einzigen Marmorblock erschuf, wird bereits seit 1873 in der Galleria dell Accadema aufbewahrt. Sie zeigt den biblischen David in dem Moment, in dem er mit der Steinschleuder den Kampf gegen den Riesen Goliath aufnehmen will.

apa