Krasznahorkai, der 2021 mit dem Österreichischen Staatspreis für Europäische Literatur geehrt wurde, war bei den Wettquoten zuletzt neben dem indische Autor Amitav Ghosh und dem Australier Gerald Murnane unter den Favoriten gewesen. Er habe ihn telefonisch bei einem Besuch in Frankfurt erreicht und bereits erste Details für die Verleihung im Dezember besprochen, sagte Akademie-Sekretär Mats Malm bei der Bekanntgabe.<BR \/><BR \/>Mit Elfriede Jelinek (2004) und Peter Handke (2019) waren in den vergangenen Jahren auch eine Literatin und ein Literat aus Österreich unter den Ausgezeichneten.