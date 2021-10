Upload School Südtirol fördert junge Musiktalente

Von Beginn an liegt der Fokus von UploadSounds, dem wichtigsten Euregio-Musikprojekt, auf der Förderung junger Talente sowie ihrer Weiterentwicklung und Steigerung ihres Bekanntheitsgrades. Mit der im vergangenen Jahr ins Leben gerufenen, neuen Fortbildungsreihe „Upload School“, bestehend aus Workshops und Coaching-Aktivitäten soll die Förderung und Aufwertung junger musikalischer Talente der Euregio noch mehr in den Mittelpunkt rücken.„In den vergangenen Jahren hat es Upload vielen Künstlern ermöglicht, ihre Musik einem breiten Publikum vorzustellen. Die musikalische Qualität der Teilnehmer war so hoch, dass beschlossen wurde ein Projekt ins Leben zu rufen, welches noch intensiver in die musikalische Zukunft von jungen Musikern investieren möchte. Upload School bringt junge Menschen in direkten Kontakt mit der nationalen Plattenindustrie, ihren Produzenten und Agitatoren und hilft ihnen zu verstehen, wie sie ihre Musik verbessern und in welcher Form sie diese der Musikbranche vorstellen können“, betont Andrea Polato, Projektleiter von Upload School Südtirol.Matteo Cantaluppi, Ale Bavo, Fede Dragogna und Ivan Rossi – so lauten die Namen der 4 in der italienischen Musikszene aktiven Produzenten, die im Rahmen von Upload School 2021 nach Bozen kommen werden, um ihr wertvolles Insider-Wissen weiterzugeben. In enger Zusammenarbeit mit den jungen Teilnehmern werden sie wichtige Themen aus der Musikbranche aufgreifen, durchleuchten und erklären und somit wertvolle Hilfestellung leisten.Die Anmeldung für Upload School ist noch bis zum 15. Oktober per Email möglich. Der Anmeldung muss ein Link zu einem Musikstück beigefügt werden. Achtung: Die Zahl der Teilnehmer an Upload School ist begrenzt. Die Einschreibung zu Upload School gilt gleichzeitig auch als Registrierung für UploadSounds.

