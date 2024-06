Uraufführung: Festspielversion von „Brot“ feiert Premiere

„Nicht nur berühren, sondern aufrütteln“

Foto: © Daniel Pichler

Die Premiere des neuen Dramas findet am Freitag, 28. Juni auf dem Festspielareal oberhalb der Gärten von Schloss Trauttmansdorff statt, die Regie liegt auch diesmal wieder in den bewährten Händen von Judith Keller.Die Festspielversion des preisgekrönten Schauspiels „Brot“ des renommierten Tiroler Dramatikers Luis Zagler basiert auf der Originalfassung, die bereits bei deren Uraufführung bei den Tiroler Volksschauspielen in Telfs das Publikum begeisterte.Thema ist die Abwanderung der Bergbauern in unserem Land. Wie dieses Thema auf die Bühne kommt, soll die Zuschauer nicht nur berühren, sondern auch aufrütteln, heißt es seitens der Festspiele.In den Hauptrollen zu sehen sind Evelyn Plankn und Elmar Drexel, 2 Tiroler Profischauspieler, die einem breiten Publikum auch schon durch Fernsehserien wie „Bulle von Tölz“, „Bergdoktor“, „Die Rosenheim-Cops“, „Tatort“, „Polizeiruf 110“, „Der Winzerkönig“ und anderen bekannt sind.Die Zuschauer erwartet eine spannende Uraufführung im Stil eines griechischen Dramas, das wie ein Krimi aufgebaut ist.Präsentiert wird das Stück bis 20. Juli in der idyllischen Kulisse oberhalb der Gärten von Schloss Trauttmansdorff, direkt bei der Valentinskirche. Einlass ist um 19 Uhr, die Aufführung beginnt um 21 Uhr.Auch in diesem Jahr stehen die Meraner Festspiele wieder unter dem Ehrenschutz der Europaregion Tirol und der Schirmherrschaft der Stadtgemeinde Meran.Erst vor Kurzen wurde Philipp Genetti, der Präsident der Meraner Festspiele , mit der Verdiensturkunde für „Glanzleistung im jungen Ehrenamt“ von den Vertretern der Länder der Euregio geehrt.Als Mitbegründer der „Initiative für Ur- und Erstaufführungen“ hat er sich in den vergangenen Jahren dafür eingesetzt, dass in Südtirol neue Theaterliteratur entsteht und einem breiten Publikum gezeigt werden kann.