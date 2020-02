US-Regisseur Gene Reynolds im Alter von 96 Jahren gestorben

Internationale Berühmtheit erlangte Reynolds durch die Serie „MASH“, die sich auf tragikomische Weise mit dem Korea-Krieg auseinandersetzte.





Der 1923 in Cleveland geborene Reynolds begann seine Filmkarriere im Alter von zehn Jahren als Kinderdarsteller. Nach dem Zweiten Weltkrieg, in dem er als Soldat in der US-Marine diente, trat er in den Serien „The Lone Ranger“ und „I Love Lucy“ auf.Später war Reynolds einer der Macher der Sitcom „MASH“, die von 1972 bis 1983 im US-Fernsehen ausgestrahlt wurde und als eine der erfolgreichsten Serien aller Zeiten in die TV-Geschichte einging. Das Serienfinale verfolgte eine Rekordzahl von 105 Millionen Zuschauern.3 seiner 6 Emmy-Auszeichnungen bekam Reynolds für „MASH“. Insgesamt war er für 24 Emmys nominiert.

apa