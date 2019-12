US-Schauspieler Danny Aiello gestorben

Seine Sprecherin bestätigte laut „Hollywood Reporter“ am Freitag, dass der Schauspieler am Donnerstag nach kurzer Krankheit gestorben sei. Aiello wurde 86 Jahre alt.





Der gebürtige New Yorker italienischer Abstammung war in den 80er-Jahren durch zahlreiche Nebenrollen bekannt geworden. An der Seite von Cher spielte er in „Mondsüchtig“ mit, unter der Regie von Sergio Leone in dem Gangsterepos „Es war einmal in Amerika“, für Woody Allen trat er in „The Purple Rose of Cairo“ vor die Kamera.Eine Oscar-Nominierung holte Aiello mit seiner Nebenrolle in der Tragikomödie „Do the right thing“ (1989). Unter der Regie von Spike Lee spielte er den Besitzer eine Pizzeria in einem Schwarzenviertel.

apa