USA geben Italien wertvollen Kopf von Hirtengott Pan zurück

Der Kopf, dessen Wert auf rund eine halbe Million Euro geschätzt wird, war 2014 im Katalog eines kalifornischen Auktionshauses entdeckt worden.





Daraufhin hatte sich Italien mittels der auf Raub von Kunstschätzen spezialisierten Carabinieri-Einheit TPC bei den USA dafür eingesetzt, den Kopf zurückzuerhalten. Am Donnerstag wurde das Objekt bei einer feierlichen Zeremonie in Rom übergeben.Kulturminister Franceschini hob den Einsatz der Carabinieri-Einheit für die Rückgabe an Italien gestohlener Objekte hervor. In 50 Jahren habe die Einheit mehr als 803.000 Kunstobjekte und 1,13 Millionen archäologische Gegenstände sichergestellt.1,36 Millionen gefälschte Werke wurden beschlagnahmt und 1.384 Personen wurden wegen Verbrechen im Kunstbereich festgenommen, 23.000 Personen wurden angezeigt. Die Datenbank der Carabinieri umfasst 1,3 Millionen Gegenstände, die entwendet wurden.

apa