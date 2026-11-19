Wie das Auktionshaus Sotheby's am Mittwoch mitteilte, wechselte das 1890 entstandene Gemälde „Blühende Kastanienbäume“ für den Rekordpreis von 190,4 Millionen Dollar (173,5 Millionen Euro) den Besitzer. Es ist die höchste jemals für ein Gemälde des niederländischen Malers gezahlte Summe.<BR \/><BR \/>Das Werk des Malers entstand 1890 kurz vor seinem Tod. Sein Wert wurde zuvor auf 180 Millionen Dollar geschätzt.<BR \/><BR \/>Am Vortag hatte Sotheby's eine Einigung mit den Nachkommen eines ehemaligen jüdischen Besitzers des Werks bekanntgegeben. Die Erben wollten den Verkauf mit der Begründung stoppen, dass die Familie des früheren Besitzers das Werk während der Nazi-Verfolgung unter Druck verkauft habe.