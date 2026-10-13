Das Gemälde zeigt blühende Kastanienbäume an einer Straße, an denen auf der einen Seite ein Mann und auf der anderen Seite eine Gruppe aus drei Frauen vorbeigehen. Es entstand 1890 in den letzten zwei Lebensmonaten des genialen niederländischen Malers. Es gehört zu insgesamt zwölf Kunstwerken aus dem Besitz der verstorbenen argentinischen Sammler Nelly Arrieta de Blaquier und Carlos Pedro Blaquier, die demnächst versteigert werden. Auch Werke von Claude Monet, Camille Pissarro und Paul Cézanne gehören dazu.<BR \/><BR \/>„Blühende Kastanienbäume“ ist eines der rund 70 Bilder, die Van Gogh nach seiner Entlassung aus einer psychiatrischen Anstalt im südfranzösischen Saint-Rémy malte. In dieser Zeit hatte Van Gogh in einem enormen Tempo gemalt: etwa ein Bild pro Tag. Wenig später starb der Niederländer im Alter von 37 Jahren, nachdem er sich eine Kugel in die Brust geschossen hatte. <BR \/><BR \/>Das Bild gehöre zu den „ausdrucksvollsten“ und hoffnungsvollsten Werken aus Van Goghs letzter Lebensphase, sagte Sotheby's-Vizepräsident Scott Niichel der Nachrichtenagentur AFP. „Diese manische Besessenheit beim Auftragen der Farbe lässt vermuten, dass er noch so viel zu geben hatte und es ihn drängte, es auf die Leinwand zu bannen.“<BR \/><BR \/>Das bisher teuerste Van-Gogh-Werk ist „Obstgarten mit Zypressen“. Es war 2022 für 117,2 Millionen Dollar versteigert worden.