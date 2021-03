Vatikan will Katakomben in Rom für Öffentlichkeit zugänglich machen

Zuvor hatten bereits Arbeiten an der Statik der sogenannten Basilichetta (kleine Basilika) – ein Raum, der den Märtyrern Felix und Adauctus gewidmet ist – stattgefunden.Darin sollen nun weitere Wandmalereien restauriert werden, die unter anderem auch die Heiligen Stephanus und Petrus zeigen. Finanziell unterstützt wird die Renovierung von der aserbaidschanischen Haydar-Aliyev-Stiftung. Die Kulturstiftung hatte in der Vergangenheit bereits andere Projekte an Katakomben in Rom mit finanziert.In Rom gibt es mehr als 60 Katakomben. Viele sind jedoch nicht für die Öffentlichkeit zugänglich. Eine der bekanntesten und bei vielen Touristen beliebte Begräbnisstätte liegt an der Via Appia Antica im Südosten der Stadt.

apa/dpa