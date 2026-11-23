Die international wichtigste Ausstellung zur Gegenwartskunst zog in diesem Jahr bei ihrer 61. Ausgabe mehr als 714.000 Besucher an, wie die Veranstalter in der Lagunenstadt mitteilten. Biennale-Präsident Pietrangelo Buttafuoco sprach zum Abschluss insgesamt von einem „Fest für die Augen“. <BR \/><BR \/>Die Ausstellung stand dieses Jahr unter dem englischen Titel „In Minor Keys“ (zu Deutsch in etwa: „In Moll“) und war seit dem 9. Mai zu sehen.<BR \/><BR \/>Das musikalische Bild im Titel sollte für die leisen, melancholischen Töne stehen. Die Hauptausstellung richtete den Blick auf überhörte Stimmen sowie marginalisierte Perspektiven und Geschichten. Das Konzept stammte von der im Mai 2025 mit 58 Jahren gestorbenen Kuratorin Koyo Kouoh. Die Veranstalter setzten ihren bereits weitgehend ausgearbeiteten Entwurf nach ihrem Tod um.<BR \/><BR \/> Für Aufsehen sorgte die Performancekünstlerin Florentina Holzinger aus Österreich mit „Seaworld Venice“ – einer provokanten Inszenierung über Umweltverschmutzung und den Umgang mit Wasser.<h3>\r\nBiennale des Chaos und der Kontroversen<\/h3>Überschattet wurde die diesjährige Ausgabe von einigen Kontroversen. Vor allem wegen der Teilnahme Russlands mit einem eigenen Pavillon gab es Streit. Das Land war seit Beginn seines Angriffskriegs gegen die Ukraine 2022 in Venedig nicht mehr dabei. Die Veranstalter ließen einen Länderpavillon dieses Mal aber wieder zu. Die Entscheidung war international sehr umstritten.<BR \/><BR \/>Die ursprünglich vorgesehene internationale Jury trat in diesem Chaos nur wenige Tage vor Beginn der Kunstbiennale zurück. Noch vor ihrem Rücktritt schloss sie Russland und Israel von der Vergabe der Biennale-Preise aus. Vor diesem Hintergrund wurde dieses Jahr die Vergabe der traditionellen Preise durch eine Publikumsabstimmung ersetzt. Am Dienstag wollen die Veranstalter die „Visitors' Lions“ bekanntgeben, über die Ticketinhaber abstimmen durften.<BR \/><BR \/>Nach dem Abschluss der Kunstbiennale richtet sich der Blick nun auf die 20. Architekturbiennale, die vom 8. Mai bis 21. November 2027 unter dem Titel „Do Architecture“ stattfinden wird. Bekanntlich gibt es einen jährlichen Wechsel zwischen zwei Hauptsparten: in geraden Jahren findet die Kunstbiennale (seit 1895) statt, in ungeraden Jahren die Architekturbiennale (seit 1980).