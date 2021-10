Veranstaltungen und Konzerte: Zurück zur Normalität!

Das Land Südtirol hat mit der neuesten Verordnung (Dringlichkeitsmaßnahme Nr. 32), wie berichtet, die staatlichen Covid-Maßnahmen für eine sichere Durchführung von kulturellen und Freizeitaktivitäten übernommen. Öffentlich zugängliche Aufführungen in Theatern, Konzertsälen, Kinos und an anderen öffentlich zugänglichen Orten, auch im Freien, sind ab nun wieder mit der maximal zugelassenen Besetzung erlaubt. Auch die Showtime Agency freut sich und kündigt folgende Veranstaltungen an.