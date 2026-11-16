Das Urteil aus erster Instanz - 18 Monate Haft auf Bewährung wegen Übergriffen auf zwei Frauen bei Dreharbeiten - wird damit rechtskräftig. Depardieu selbst war vor Gericht nicht anwesend.<BR \/><BR \/>Eine Dekorateurin und eine Regieassistentin hatten Depardieu beschuldigt, sie bei Arbeiten zum Film „Les volets verts“ (Die grünen Fensterläden) von Regisseur Jean Becker 2021 begrapscht und obszön angesprochen zu haben. In erster Instanz hatte Depardieu vor Gericht diese sexuelle Belästigungen bestritten.<BR \/><BR \/>Die Staatsanwaltschaft hatte die Übergriffe dagegen in erster Instanz als vorsätzlich eingestuft. Das Gericht verurteilte Depardieu neben der Bewährungsstrafe zu Geldzahlungen an die beiden Frauen. Auch solle er in ein Register mit Sexualstraftätern aufgenommen werden.<BR \/><BR \/>Bereits seit Jahren häufen sich Anschuldigungen sexueller Übergriffe gegen die französische Filmikone. Erst vergangene Woche hatten Medien neue Details zu Vorwürfen publik gemacht. Depardieu hatte bisher alles abgestritten.<BR \/><BR \/>Der preisgekrönte Schauspieler hat in mehr als 200 Filmen gespielt, viele sind zu Klassikern des Kinos geworden, wie „Cyrano von Bergerac“, „Asterix und Obelix“ und „Die letzte Metro“. Wegen der Vielzahl an Anschuldigungen sowie missbilligender Äußerungen ist er in Frankreich mittlerweile zur äußerst umstrittenen Figur geworden.