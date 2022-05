„VOILÀ – Kulturwochen Lana“ präsentieren vielseitiges Programm

Es pulsiert und gärt, es brodelt und raucht in den kreativen Köpfen des Kulturdorfes Lana: Von Mai bis Juli 2022 präsentieren eine Reihe von Kulturvereinen in Zusammenarbeit und mit Unterstützung der Marktgemeinde Lana, der Raiffeisenkasse Lana sowie der Ferienregion Lana ein abwechslungsreiches Programm, das von Musik über Theater und Kunst bis hin zu Film reicht. Die Initiative „VOILÀ – Kulturwochen Lana“ präsentiert mit einer gemeinsamen Broschüre alle Veranstaltungen und zeigt die kulturelle Vielfältigkeit der Marktgemeinde auf: In Lana liegt Kultur in der Luft.