Von Duke bis Viscount: So interessant sind die britischen Adelstitel

Kann ein Titel denn so wichtig sein? Er ist es! Im britischen Königshaus gibt es nach Medienberichten wieder Krach, und zwar weil Prinz Charles seinem Bruder Edward nicht den Titel „Duke of Edinburgh“ zugestehen will. Aber der „Duke“ ist in der Welt der Adelstitel schon etwas ganz Besonderes. + Von Sieglinde Höller