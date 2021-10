Warum sich Konstantin Wecker als „Herdplattenanfasser“ bezeichnet

Der bekannte deutsche Liedermacher, Schauspieler und Autor Konstantin Wecker liest heute in Toblach aus seinen aktuellen Büchern. Unter anderem berichtet der Münchner Poet dabei über seine persönlichen Erfahrungen in der Covid-19-Pandemie. Überraschende Einblicke in seine schillernde Persönlichkeit und die tiefe Gedankenwelt gab Wecker in einem Interview mit der „Dolomiten“-KulturRedakteurin Eva Bernhard.