Weltstars geben gemeinsam TV-Konzert zugunsten der WHO

Das Ereignis unter dem Motto „One World together at home“ werde am 18. April übertragen, teilte US-Sängerin Lady Gaga als Mitorganisatorin am Montag mit.Sie war als Gast einer der Pressekonferenzen der WHO zugeschaltet.Es gehe um einen riesigen Dank an die Helfer und Helferinnen im Gesundheitswesen in vielen Ländern, die oft ohne genügend Schutz vor einer Ansteckung arbeiteten. Es werde dringend mehr Geld für Schutzausrüstungen und Tests gebraucht, hieß es.

apa