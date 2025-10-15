<h3>\r\nTriumph, der Egger an absolute Weltspitze katapultiert <\/h3>\r\nAus über 60 000 Einsendungen aus 113 Ländern wählte die internationale Jury sein Werk zum Siegerbild in der prestigeträchtigsten Kategorie „Animal Portraits“ – ein Triumph, der Philipp an die absolute Weltspitze katapultiert.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1226550_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><BR \/>Dieser Sieg markiert für ihn nicht nur einen weiteren Titel, sondern den Zenith seiner Karriere – den höchsten Punkt, den ein Naturfotograf weltweit erreichen kann.<BR \/><BR \/>Die Jury lobte ein Bild von seltener Intensität: technisch perfekt, emotional berührend, erzählerisch tief.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1226553_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><BR \/><BR \/>„Ich habe unzählige Nächte in der Kälte verbracht, nur um diesen einen Blick zu erleben“, sagt Egger. „Dieses Bild erinnert mich daran, warum ich überhaupt fotografiere, um zu fühlen, nicht nur zu sehen.“<BR \/><BR \/><h3>\r\nVom Glanzlicht zur Krönung – ein Jahr der Superlative<\/h3>Philipp Egger hat schon mehrfach die Welt staunen lassen – doch mit diesem Sieg schreibt er Geschichte. Das Jahr 2025 war für Philipp Egger bereits ein beispielloses Jahr voller Weltpreise, etwa beim Asferico International Nature Photography Competition (Italien) für das Foto „Steinbockkadaver“, bei BigPicture Natural World Photography (California Academy of Sciences, San Francisco) mit dem People’s Choice Award für „Tanz der Elemente“ (Dance of the Elements), aber auch bei den International Photography Awards (Los Angeles) – mit einer „Honorable Mention (Aerial\/Drone)“ für „Glühende Stille“ und schließlich beim Wettbewerb Bird Photographer of the Year (London) mit dem Gold Award, Creative Perspectives für sein Werk „Photo Art“. <BR \/><BR \/><BR \/><BR \/>Diese internationalen Auszeichnungen machten ihn zu einem der gefragtesten Fotografen Europas und brachten ihm Berichterstattung in führenden Medien wie BBC, Nat Geographic, The Guardian, New York Times usw..<BR \/><BR \/>Doch der Sieg beim „Wildlife Photographer of the Year“ übertrifft alles – er ist die Krönung seiner bisherigen Laufbahn.<BR \/><BR \/><BR \/><h3>\r\nMehr als ein Foto – eine Botschaft<\/h3>Der Preis gilt als die höchste Auszeichnung der Naturfotografie, oft bezeichnet als die „Oscars der Branche“.<BR \/><BR \/>Philipp reiht sich damit in eine Riege legendärer Bildschaffender ein, deren Werke um die Welt touren und in Museen von London bis New York gezeigt werden.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1226556_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><BR \/>Sein Bild stehe exemplarisch für das, was seine Arbeit auszeichnet: Tiefe, Geduld und poetische Klarheit.<BR \/><BR \/>Egger fotografiere nicht, um festzuhalten, sondern um Verbindung zu schaffen zwischen Mensch und Natur, Licht und Emotion, Vergänglichkeit und Schönheit.<BR \/><BR \/><BR \/><h3>\r\nEin Künstler, der Geschichte schreibt<\/h3>Philipp Egger ist bekannt für seine intuitiven, fast meditativen Bildkompositionen, in denen die Natur nicht als Kulisse, sondern als Spiegel menschlicher Gefühle erscheint.<BR \/><BR \/>Mit unerschütterlicher Hingabe, einem ausgeprägten Sinn für Timing und einer künstlerischen Handschrift, die unverkennbar ist, hat er das geschafft, was nur wenigen gelingt.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1226559_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Seine Werke sind leise und zugleich gewaltig – technisch brillant, emotional aufgeladen, visuell ikonisch.<BR \/><BR \/><BR \/>Mit Egger als „Wildlife Photographer of the Year“ steht nun ein Südtiroler auf dem Olymp der Fotografiekunst. <BR \/><BR \/><BR \/><BR \/>.